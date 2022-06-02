Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии инструментов и принадлежностей для маникюра общей стоимостью порядка 747 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Беларусь железнодорожным транспортом прибыл контейнер. При досмотре таможенники установили, что сведения, указанные в необходимых для перемещения товара документах, являются недостоверными, а часть товара и вовсе не заявлена.

Предметом административного правонарушения стали почти 1,5 млн штук пилочек, кистей, щеток для маникюра, а также насадки для маникюрного инструмента и другое.

В действиях перевозчика усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.