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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ СТОИМОСТЬЮ ПОРЯДКА 747 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:30 03.06.2022
Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии инструментов и принадлежностей для маникюра общей стоимостью порядка 747 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Беларусь железнодорожным транспортом прибыл контейнер. При досмотре таможенники установили, что сведения, указанные в необходимых для перемещения товара документах, являются недостоверными, а часть товара и вовсе не заявлена.
Предметом административного правонарушения стали почти 1,5 млн штук пилочек, кистей, щеток для маникюра, а также насадки для маникюрного инструмента и другое.
В действиях перевозчика усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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