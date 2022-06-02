В Беларуси впервые благодаря созданию интерактивного 5D-паспорта организован аукцион по продаже расположенного в городе Березино здания памятника архитектуры «Усадебный дом Графа Потоцкого».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, Минским областным агентством по государственной регистрации и земельному кадастру по заказу Березинского райисполкома был реализован проект по созданию интерактивного 5D-паспорта усадебного дома («цифрового двойника»), содержащий все основные характеристики строения и его конструктивные элементы.

Здание долгое время не использовалось, и в нем также отсутствуют некоторые конструктивные элементы, которые позволили бы обеспечить доступ на все этажи с целью проведения замера для изготовления технической документации. Однако использование технологий 5D-проектирования позволило составить технические документы на данный объект и выставить его на торги.

Созданный интерактивный 5D-паспорт позволит потенциальным покупателям «прогуляться» в виртуальном пространстве по памятнику архитектуры, а в последующем его возможно будет использовать при реконструкции (реставрации) здания и связанных с данными работами исследованиях.

Начальная цена продажи составляет Br142 тыс. Аукцион назначен на 4 июля 2022 года в 11:00. Подробная информация размещена на сайте комитета «Минскоблимущество».