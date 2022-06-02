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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ В ХОДЕ ПРОВЕРОК ТАКСИ В МАЕ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. НАРУШЕНИЙ
15:40 03.06.2022
Транспортная инспекция в ходе проверок 1000 такси выявила более 1240 нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Согласно информации, рейды проводились Транспортной инспекцией по всей республике с 20 по 31 мая.
Самые распространенные нарушения – автомобиль-такси оформлен с нарушениями требований правил автоперевозок пассажиров (796 фактов) и отсутствие у водителя необходимых документов (217 случаев).
Кроме того, отмечены факты отсутствия техосмотра (72), работы с выключенным таксометром либо без него (51), отсутствие договора страхования гражданской ответственности автоперевозчика перед пассажирами (39), незаконной предпринимательской деятельности (7).
При этом зафиксировано 28 случаев, когда водитель не прошел обучающие курсы по утвержденной Минтрансом программе.
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