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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ В 2023 ГОДУ


14:47 03.06.2022

В Минобразования Беларуси рассказали о новых правилах приема в вузы и колледжи в 2023 году.

Как сообщил на брифинге начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, одно из главных новшеств – возможность поступить в вуз по результатам школьного централизованного экзамена (ЦЭ).

«По сути, это выпускной экзамен по двум предметам (математике и одному из государственных языков на выбор), выпускники будут сдавать их в виде тестирования. Зате­м абитуриенты смогут пройти ЦТ по трем предметам. В результате у них на руках окажется набор сертификатов ЦЭ и ЦТ, который позволит представить документы для поступления на избран­ную специальность. Сертификаты действительны в течение двух лет», - сказал Сергей Касперович.

Кроме того, в 2023 году увеличатся квоты набора на целевую подготовку: на медицинские специальности – до 80% бюджетных мест, на сельхозспециальности – до 70%, на иные специальности – до 60%. Изменятся и правила приема на целевую форму обучения: в приемную комиссию не потребуется предоставлять сертификаты ЦТ, а нужно будет сдать внутренний вступительный экзамен по одному из профильных предметов. Таким образом, конкурс станет выстраиваться по среднему баллу аттестата, суммированному с баллом за экзамен.

Еще одно новшество – зачисление в вузы победителей университетских олимпиад.

Их, по новым нормам, смогут проводить учебные заведения, определяемые Министерством образования. Также утвержден перечень предметов и специальностей, на которые победители олимпиад смогут поступать без вступительных испытаний.

Тем, кто намерен получать образование заочно (на бюджетной форме), необходимо будет иметь десятимесячный стаж работы. То есть фактически для выпускника школы в год ее окончания нет возможности подавать документы в вуз на заочку.

Выпускники Национального детского технопарка смогут пройти без вступительных испытаний на технико-технологические и естественно-научные специальности при наличии рекомендации наблюдательного совета технопарка и по результатам собе­седования.

Определят и отдельные подходы к поступлению в Академию управления при президенте. Планируется, что в этом вузе станет реализовываться программа дополнительного образования для детей и молодежи на повышенном уровне. Ее успешное освоение позволит учащимся стать студентами без вступительных испытаний.

Изменение коснется и правил поступления в колледжи: если сейчас на специальности, где в прошлом году наблюдался высокий конкурс (от трех человек на место), требуется сдавать ЦТ, то в 2023-м в этом не возникнет необходимости.
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