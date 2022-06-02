Строительство частных домов в Беларуси упростят. Об этом заявил сегодня Лукашенко на открытии в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.

По его словам, он намерен подписать указ, существенно упрощающий строительство частных домов.

"Вчера мне на стол положили указ о строительстве частного жилья. Все снимаем - какой человек хочет строить дом, пусть строит. Какой дом построишь, в таком и будешь жить", - сообщил Лукашенко.