В ходе проведенных Комитетом госконтроля Беларуси в апреле 2022 г. проверок было установлено, что в связи с ростом курсов валют в феврале-марте 2022 года отечественные организации-импортеры провели переоценку остатков лекарств, по которым имелась задолженность перед поставщиками, в результате чего стоимость лекарственных средств увеличилась в среднем на 30%.

Законодательством предоставлено право субъектам проводить подобную переоценку стоимости товаров. Однако, как правило, оптовые поставщики проводят ее только в связи с увеличением стоимости поставляемой продукции.

«В связи со снижением курса валют Комитет госконтроля направил рекомендации крупным организациям-импортерам лекарственных средств с целью принятия мер по переоценке стоимости лекарств в сторону их уменьшения. К настоящему времени ими приняты меры. Проведенная переоценка позволила существенно уменьшить расчетную отпускную цену на отдельные лекарственные препараты», - сообщили ЭКОПРЕСС в КГК.

Так, ЗАО «Унифарм» произведена переоценка по 365 наименованиям лекарственных препаратов, их стоимость уменьшилась от 2% до 22,8%.

Произведенная переоценка СЗАО «Медвакс» по 194 наименованиям лекарственных препаратов позволила уменьшить расчетную стоимость лекарств от 5,9% до 22,8%.

В ИООО «Интерфармакс» стоимость снизилась от 1,5% до 23% по 786 наименованиям лекарственных средств.

После переоценки СООО «БРИТИТРЕЙД» стоимость по 368 наименованиям лекарственных средств уменьшилась от 7% до 29%.

Переоценка в сторону уменьшения стоимости лекарственных средств проведена и другими организациями.

Как отмечают в КГК, уменьшение расчетной отпускной цены лекарств повлияло на снижение стоимости лекарственных препаратов в аптечной сети. Цены уменьшены практически на все импортные лекарства, по отдельным позициям весьма существенно.