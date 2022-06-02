Технопарки должны активнее участвовать в программах импортозамещения. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время посещения 2 июня 2022 года научно-технологического парка БНТУ «Политехник».

«Это идеальное место для начинающих производителей, особенно для молодежи, которые учатся и приобретают знания и одновременно получают навыки и компетенции, определяющие их будущее. А в отдельных случаях –создают свой бизнес. Университетские технопарки позволяют максимально оперативно и с минимальными издержками пройти путь от инновационной идеи до готового коммерческого продукта», - сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, государство всегда поддерживало и будет поддерживать производственный бизнес, особенно инновационный. В текущих условиях этому направлению уделяется особое внимание.

«С уходом иностранных конкурентов с нашего и российского рынков открываются ниши, которые могут быть заполнены в рамках программ импортозамещения. Правительство готово оказывать финансовую и другую необходимую поддержку проектам, реализация которых приведет к появлению отечественных аналогов необходимых для наших предприятий комплектующих. Перечень такой продукции опубликован на сайте Минэкономики. Это четкий ориентир для действующих и будущих резидентов технопарков. Именно здесь существует благоприятная среда, в которой генерируются и быстро изготавливаются «под ключ» прототипы востребованных на рынках товаров. В кооперации с крупными промышленными предприятиями они могут быть масштабированы в кратчайшие сроки. Такие бизнес-модели будут устойчивыми, эффективными и взаимовыгодными», – подчеркнул глава экономического ведомства.

По итогам визита определен круг вопросов, над которыми будет в дальнейшем работать Минэкономики. Это, прежде всего, возможности закупок без проведения конкурсных процедур инновационной продукции технопарков и их резидентов, участие ученых в организации бизнеса на основе своих разработок, а также признание на уровне ЕАЭС документов о результатах доклинических и клинических испытаний изделий медицинского назначения.