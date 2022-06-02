Несмотря на сокращение числа долгостроев, на 1 апреля 2022 года в Гомельской области насчитывалось 215 таких объектов, из которых 182 начали строить более 5 лет назад. Такие данные были озвучены на расширенном совещании по вопросам сокращения в регионе объектов сверхнормативного незавершенного строительства, которое прошло в Гомельском облисполкоме под председательством руководителя областного Комитета госконтроля Алексея Игликова и заместителя главы Гомельского облисполкома Андрея Барановского.

Кроме того, значительная часть объектов фактически используется без ввода в эксплуатацию.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, поставлена задача ускорить темпы работы по сокращению числа долгостроев, принять меры по вводу в эксплуатацию используемых объектов, пересмотреть сроки выполнения мероприятий.