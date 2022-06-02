|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 215 ДОЛГОСТРОЕВ, ИЗ КОТОРЫХ 182 НАЧАЛИ СТРОИТЬ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НАЗАД
13:26 03.06.2022
Несмотря на сокращение числа долгостроев, на 1 апреля 2022 года в Гомельской области насчитывалось 215 таких объектов, из которых 182 начали строить более 5 лет назад. Такие данные были озвучены на расширенном совещании по вопросам сокращения в регионе объектов сверхнормативного незавершенного строительства, которое прошло в Гомельском облисполкоме под председательством руководителя областного Комитета госконтроля Алексея Игликова и заместителя главы Гомельского облисполкома Андрея Барановского.
Кроме того, значительная часть объектов фактически используется без ввода в эксплуатацию.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, поставлена задача ускорить темпы работы по сокращению числа долгостроев, принять меры по вводу в эксплуатацию используемых объектов, пересмотреть сроки выполнения мероприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
Курсы в банках
на 03.06.2022
Конвертация в банках
на 03.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте