|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ ТАРИФ «#СУПЕР20МТС» ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
13:14 03.06.2022
МТС запускает тариф «#Супер20МТС» для новых абонентов с безлимитными звонками и 40 ГБ неограниченного интернета за 19,90 рубля в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс службе компании, в абонентскую плату специального тарифа «#Супер20МТС» включены безлимит исходящих звонков во все сети внутри страны, 40 ГБ мобильного интернета без ограничений скорости и постоянный доступ в интернет на скорости до 256 кбит/сек по истечению включенного пакета трафика.
Первые 360 дней после подключения тарифа «#Супер20МТС» абонентская плата составит 19,90 рубля. Далее — 24,90 рубля в месяц.
Подключиться на тариф «#Супер20МТС» можно будет только по 31 июля 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
Курсы в банках
на 03.06.2022
Конвертация в банках
на 03.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте