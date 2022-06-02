Концепцию развития адвокатуры обсудили на заседании рабочей группы Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), которая прошла 2 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БРКА, концепция разработана в соответствии с основными положениями Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года.

Она определяет основные направления совершенствования адвокатской деятельности в условиях развивающейся политической и социально-экономической системы государства и прогнозирует возможности повышения ее социальной эффективности.

Концепция также призвана обеспечить устранение имеющихся проблем и создание эффективной системы оказания юридической помощи, ее доступности и качества.

Подготовленный рабочей группой проект концепции будет направлен для обсуждения в территориальные коллегии адвокатов, после чего она будет вынесена для утверждения на первый съезд адвокатов.