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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 12 МЛН ЕВРО ВЛОЖИЛИ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «ХИМЗАВОД» В МИНСКЕ


12:32 03.06.2022

Подстанция 110 кВ «Химзавод» 2 июня 2022 года введена в эксплуатацию после реконструкции в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, на реализацию проекта направлено более 12 млн евро. Генподрядчиком выступила словенская компания Riko.

Подстанция оснащена новейшим коммутационным и силовым оборудованием. Здесь установлены современные системы телемеханики и связи. Все это позволит повысить надежность электроснабжения промышленных потребителей столицы, в том числе ОАО «Керамин», ОАО «Крион», ОАО «Интеграл», а также социально значимых объектов - городской клинической больницы скорой медицинской помощи, 3-й городской детской клинической больницы, РНПЦ травматологии и ортопедии.

Планируется, что с 2024 года подстанция «Химзавод» будет участвовать в транзитной схеме питания электроснабжения многофункционального комплекса «Минск-Мир».

«Это энергетический объект нового поколения, где применены самые передовые технические решения, - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич. - Главная особенность проекта в том, что это подстанция закрытого типа - все оборудование размещено внутри здания, что обеспечивает максимальную безопасность и комфорт для жителей города».

Вопросы модернизации и развития электросетевой инфраструктуры постоянно находятся в центре внимания Министерства энергетики, подчеркнул Виктор Каранкевич. Ключевые направления этой работы обозначены в Программе комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021-2025 годы, а также концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года.

Планируется, что до конца пятилетки в стране будет введено в строй после реконструкции около 70 трансформаторных подстанций различного класса напряжения. Реализация таких проектов будет осуществляться под потребности экономики с учетом роста электропотребления.
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