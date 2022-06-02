В 2022 году набор абитуриентов осуществят 49 белорусских вузов. План приема составит около 27 700 человек на бюджетную форму обучения и около 25 700 – на платную.

Как рассказал на брифинге начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, на уровне среднего специального образования набирать учащихся будут 110 учреждений, из них 84 – учреждения образования, реализующие программы среднего специального образования (колледжи в структуре вузов и иные учебные заведения). План приема – около 39,5 тысячи человек.

На уровне профессионально-технического образования набирать учащихся будут 122 учреждения образования по более чем 250 профес­сиям. Кроме того, прием проведут 43 учреждения образования, реализующие образовательные программы ПТО (это колледжи в структуре вузов либо иные учреждения). План приема – около 26 тысяч человек.

«В этом году существенных изменений в правилах поступления не произойдет. Нововведения затрагивают лишь отдельные группы абитуриентов. Так, выпускники профильных классов спортивно-педагогической направленности при должном уровне успеваемости (все отметки в аттестате должны быть не ниже семи баллов, по профильным предметам – не ниже восьми баллов) могут поступать без вступительных испытаний на специальности в области физической культуры и спорта», - сказал Сергей Касперович.

Он отметил, что выпускники профильных классов военно-патриотической направленности, а также профильных классов «Юный пограничник» могут поступать вне конкурса в вузы военно-силового блока, на военные факультеты, а также в Институт пограничной службы при должном уровне успеваемости (все оценки в аттестате не ниже шести баллов). Это новшество, впрочем, не отменяет необходимости сдавать централизованное тестирование.

Еще одно нововведение касается абитуриентов, которые сдали Единый государственный экзамен в России (граждане РФ и РБ, временно проживавшие в России). Для них предусмотрена возможность поступления без вступительных испытаний (при наличии сертификатов ЕГЭ) на платную форму обучения в пределах 20% от количества мест, утвержденных планом приема, на востребованные экономикой специальности.

Хорошая новость для тех, кто намерен поступать по целевому направлению. В 2022-м вступила в силу одна из норм новой редакции Кодекса об образовании, согласно которой заказчиками целевой подготовки могут быть организации, расположенные не только в сельской местности, малых городах и на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, но и в любом населенном пункте страны, начиная от Минска и заканчивая областными городами и районными центрами.

Чтобы получить целевое направление, абитуриенту следует обратиться к потенциальному нанимателю. Если он заинтересован в кадрах по соответствующему направлению или специальности, то может заключить такой договор.