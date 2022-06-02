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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ПЕРЕШЛА НА ГИБКИЙ МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
11:35 03.06.2022
Холдинг «Белорусская цементная компания» с 1 июня 2022 г стал применять более прогрессивный рыночный подход к реализации своей продукции юридическим лицам.
Ка сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, введены в действие два прейскуранта: один, с более низким уровнем цен, подразумевает продажи по предоплате, второй – с отсрочкой платежа.
Теперь покупатели имеют возможность выбрать для себя оптимальный вариант работы с БЦК с учетом своих текущих финансовых возможностей.
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