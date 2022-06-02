Холдинг «Белорусская цементная компания» с 1 июня 2022 г стал применять более прогрессивный рыночный подход к реализации своей продукции юридическим лицам.

Ка сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, введены в действие два прейскуранта: один, с более низким уровнем цен, подразумевает продажи по предоплате, второй – с отсрочкой платежа.

Теперь покупатели имеют возможность выбрать для себя оптимальный вариант работы с БЦК с учетом своих текущих финансовых возможностей.