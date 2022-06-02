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ЭКОНОМИКА РБ


НАЗНАЧЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В ВИТЕБСК


11:12 03.06.2022

Белорусская железная дорога на время проведения XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2022» назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 13 по 18 июля, из Витебска – с 14 по 19 июля.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12:28 и прибудет в Витебск в 16:05.

После завершения концертной программы гости фестиваля на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:40.

В пути следования поезда из Минска в Витебск пассажиры смогут познакомиться с историей фестиваля и программой его проведения в текущем году. Также интерьер вагонов будет оформлен с использованием символики форума.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах в городах Минске и Витебске пассажиров проинформируют о возможности проезда на фестиваль «Славянский базар в Витебске» железнодорожным транспортом.

Продажа проездных документов (билетов) на поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск уже открыта.
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