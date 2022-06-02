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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫРОС НА $300 МЛН
10:59 03.06.2022
Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2022 года составил $18,057 млрд, или 26,1% к ВВП, уменьшившись с начала года на $163,9 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.
Согласно опубликованным на сайте Минфина данным, за апрель 2022 года внешний госдолг вырос на $300,9 млн, или на 1,69%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2022 года составил 13,174 млрд рублей, или 7,2% к ВВП, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 1,328 млрд рублей, или на 11,21%.
За апрель 2022 года внутренний госдолг вырос на 32,4 млн рублей, или на 0,24%.
Государственный долг Беларуси на 1 мая 2022 года составил 61,085 млрд рублей, или 33,3% к ВВП, и увеличился с начала 2022 года на 2,812 млрд рублей, или на 4,83%.
За апрель 2022 года общий госдолг за счет курсовых разниц снизился на 4,848 млрд рублей, или на 7,35%.
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