Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 5 тыс. единиц эксклюзивной посуды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Бресте сотрудники правоохранительного блока таможни остановили движение трех автомобилей Mercedes-Vito под управлением граждан России.

Брестскими таможенниками установлено, что россияне переместили через границу с сокрытием от таможенного контроля крупную партию эксклюзивной посуды, стоимостью свыше 200 тыс. рублей.

В ходе таможенного досмотра в багажных отделениях автомобилей обнаружен элитный фарфор Villeroy&Bosh, винтажный фарфор Weimar Porzellan, Mitterteich Bavaria, Leander 1946, винтажный хрусталь «Bohemia», столовые приборы, предметы бытовой техники и кухонная утварь. Незаконно перемещаемый товар изъят.

По данному факту Брестской таможней в отношении вышеуказанных граждан начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортных средств, используемых для незаконного перемещения.