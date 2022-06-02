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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА 5 ТЫС. ЕДИНИЦ ПОСУДЫ
09:42 03.06.2022
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 5 тыс. единиц эксклюзивной посуды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Бресте сотрудники правоохранительного блока таможни остановили движение трех автомобилей Mercedes-Vito под управлением граждан России.
Брестскими таможенниками установлено, что россияне переместили через границу с сокрытием от таможенного контроля крупную партию эксклюзивной посуды, стоимостью свыше 200 тыс. рублей.
В ходе таможенного досмотра в багажных отделениях автомобилей обнаружен элитный фарфор Villeroy&Bosh, винтажный фарфор Weimar Porzellan, Mitterteich Bavaria, Leander 1946, винтажный хрусталь «Bohemia», столовые приборы, предметы бытовой техники и кухонная утварь. Незаконно перемещаемый товар изъят.
По данному факту Брестской таможней в отношении вышеуказанных граждан начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).
Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортных средств, используемых для незаконного перемещения.
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