Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «III Белорусский эндокринологический форум» состоится сегодня в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, программа форума включает наиболее актуальные разделы клинической эндокринологии. Отдельное внимание уделяется тем направлениям, в которых произошли наиболее значимые изменения, а также аспектам, которые необходимо своевременно довести до сведения практикующих врачей, организаторов здравоохранения.

В ходе конференции запланированы пленарное заседание, секционные заседания, круглый стол, отражающие современные лечебно-диагностические возможности и достижения в эндокринологии, междисциплинарные и межсекторальные взаимодействия.

«Основной целью Белорусского эндокринологического форума является повышение уровня знаний специалистов в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, а также их междисциплинарного взаимодействия в реальной клинической практике. Целевой аудиторией являются как молодые врачи различных специальностей, так и специалисты, стремящиеся постоянно совершенствовать уровень своих знаний. Лекторский состав представлен ведущими экспертами в области эндокринологии из Беларуси и Российской Федерации», - говорится в сообщении Минздрава.

Участие в форуме примут врачи-эндокринологи, врачи общей практики, педиатры, кардиологи, неврологи, онкологи, другие специалисты, оказывающие медицинскую помощь пациентам с эндокринной патологией.

Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Беларуси, Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, Республиканский центр эндокринологии, 4-я городская клиническая больница имени Н. Е. Савченко, Белорусское общественное медицинское объединение «Эндокринология и метаболизм» совместно с кафедрами эндокринологии и общеврачебной практики Белорусского государственного медуниверситета.