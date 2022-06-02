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ЭКОНОМИКА РБ


ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕЗ 217,7 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2021 ГОДУ


09:25 03.06.2022

В 2021 году в Гомельской области автомобильным (включая таксомоторный), городским электрическим и внутренним водным транспортом перевезено 217,7 млн человек, или 95,9% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 1 554,9 млн пассажиро-километров и снизился на 2,7%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозилось 596,3 тыс. человек.

В общем объеме перевозок 78,7% пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт приходилось 19,7% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимал автобусный транспорт – 83,2%, на городской электрический транспорт приходилось 13,3%.

Автобусами в 2021 году перевезено 171,4 млн человек, или 95,6% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 1293 млн пассажиро-километров, что на 3,6% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок пассажиров составила 93,7%, пригородных – 5,9%, междугородных – 0,4%, международных – менее 0,1%. Ежедневно автобусами перевозилось 469,6 тыс. человек.

Городским электрическим транспортом в 2021 году перевезено 43 млн человек, или 94,7% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 206,8 млн пассажиро-километров, или 94,8%. Ежедневно услугами троллейбусного транспорта пользовались 115,9 тыс. пассажиров, трамвайного транспорта – 1,8 тыс. пассажиров.

Внутренним водным транспортом в 2021 году перевезено 49 тыс. человек. Доля перевозок пассажиров в городском сообщении (в объеме перевозок пассажиров этим видом транспорта) составила 82,9%, в пригородном сообщении – 17,1%.
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