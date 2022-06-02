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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛИ О ЗАДЕРЖКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВОК МЕДТЕХНИКИ
18:29 02.06.2022
Зарубежные партнеры задерживают поставки медтехники. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
"С влиянием санкций надо активно бороться. Наши партнеры за рубежом задерживают поставки - длиннее пути доставки тяжелой техники. Раньше это занимало 60 дней, теперь 90. В марте были проблемы по логистике, сейчас они решены. Сейчас количество техники, которая простаивала, сократилось. За эту неделю многое отремонтировать. Надеемся, положительная динамика сохранится", - заявил сегодня журналистам замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
Например, завтра начнет работу отремонтированное оборудование в Минском онкодиспансере.
"Альтернативные пути поставок тоже ищем, отрабатываем логистику, привлекаем новых поставщиков. Но и со старыми мы не разрываем контакты. Были заверения и, я надеюсь, они останутся в силе, что поставки не прекратятся. И нашему населению будет продолжать оказываться медпомощь в полном объеме", - сказал Борис Андросюк.
Он отметил, что "замена деталей высокотехнологичной техники - вопрос тонкий. Мы стараемся ставить запчасти оригинала или выпущенные с лицензией оригинала".
При этом, уверен Борис Андросюк, "санкции - это хороший импульс для отечественного производства. Одна из серьезных белорусских фирм освоила выпуск КТ и МРТ. Есть заводы, которые активно включились в импортозамещение. В списке УЗИ, аппаратура для физиотерапии и т.д.".
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