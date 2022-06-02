ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ТАРИФ «БЕЗЛИМИТИЩЕ Х» И ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ «СУПЕР»


17:59 02.06.2022

Мобильный оператор МТС существенно модифицировал популярную линейку «Супер» и «Безлимитище» и предлагает абонентам, исходя из потребностей, выбрать тариф с безлимитами гигабайт и минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для новичков предусмотрена скидка на абонплату, а также 3 месяца бесплатной подписки «МТС Премиум».

В линейке «Супер» появилось четыре новых тарифа: «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» с пакетом интернета на неограниченной скорости, который соответсвует цифре в названии — 1, 5, 20 и 30 гигабайт соответственно. При этом, израсходовав основной трафик, абонент получает возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом на скорости до 256 кбит/сек. Это позволит быть всегда на связи и не переплачивать за перерасход трафика.

Также в рамках тарифа «Супер 30» включен безлимит звонков во все сети страны, а в «Супер 5» и «Супер 20» — безлимит минут внутри сети МТС.

Кроме того, МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х», который стал преемником легендарного «Безлимитище+». В ежемесячную абонплату входят безлимит мобильного интернета и 600 минут исходящих звонков во все сети Беларуси — это на 200 минут больше, чем в прежней версии тарифа. Если же нужен безлимит звонков, его можно дополнительно подключить за 9 рублей в месяц.

Тарифы линейки «Супер» («Супер», «Супер Go», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» и «Супер max 50») и «Безлимитище+» переходят в архив. При этом обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.

Более подробно с информацией можно ознакомиться здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
валюта курс
EUR 2.6673
USD 2.5810
RUB 4.1905
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7490 +0.0817
USD 2.5958 +0.0148
RUB 4.2245 +0.034
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7700
USD 2.5980 2.6090
RUB 3.3000 4.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0770
EUR/RUB 65.5000 81.0000
USD/RUB 62.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте