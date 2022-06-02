Мобильный оператор МТС существенно модифицировал популярную линейку «Супер» и «Безлимитище» и предлагает абонентам, исходя из потребностей, выбрать тариф с безлимитами гигабайт и минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для новичков предусмотрена скидка на абонплату, а также 3 месяца бесплатной подписки «МТС Премиум».

В линейке «Супер» появилось четыре новых тарифа: «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» с пакетом интернета на неограниченной скорости, который соответсвует цифре в названии — 1, 5, 20 и 30 гигабайт соответственно. При этом, израсходовав основной трафик, абонент получает возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом на скорости до 256 кбит/сек. Это позволит быть всегда на связи и не переплачивать за перерасход трафика.

Также в рамках тарифа «Супер 30» включен безлимит звонков во все сети страны, а в «Супер 5» и «Супер 20» — безлимит минут внутри сети МТС.

Кроме того, МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х», который стал преемником легендарного «Безлимитище+». В ежемесячную абонплату входят безлимит мобильного интернета и 600 минут исходящих звонков во все сети Беларуси — это на 200 минут больше, чем в прежней версии тарифа. Если же нужен безлимит звонков, его можно дополнительно подключить за 9 рублей в месяц.

Тарифы линейки «Супер» («Супер», «Супер Go», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» и «Супер max 50») и «Безлимитище+» переходят в архив. При этом обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.

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