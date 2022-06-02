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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕЗ 157,4 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2021 ГОДУ
17:55 02.06.2022
В 2021 году в Витебской области автомобильным (включая таксомоторный), городским электрическим и внутренним водным транспортом перевезено 157,4 млн человек, или 96% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 1219,3 млн пассажиро-километров, или 97,8% к уровню 2020 года. Ежедневно пассажирским транспортом перевозилось 431,3 тыс. человек.
Наибольшая часть (71%) пассажиров перевезена автобусным транспортом, на городской электрический транспорт приходилось 26,1% общего объема перевозок пассажиров.
В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный транспорт – 82,2%, городской электрический – 11,1%.
Автобусами в 2021 году перевезено 111,7 млн человек, или 94,1% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 1002,3 млн пассажиро-километров, или на 4,9% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 88,8%, пригородных – 9,9%, междугородных – 1,3%. Ежедневно автобусами перевозилось 306,1 тыс. пассажиров.
Городским электрическим транспортом в 2021 году воспользовался 41 млн человек, или 97,5% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 135,3 млн пассажиро-километров, или 97,4%. Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались 48,3 тыс. пассажиров, троллейбусного – 64,2 тыс. пассажиров.
Внутренним водным транспортом по экскурсионно-прогулочным маршрутам перевезено 11,2 тыс. человек, что в 2,7 раза больше, чем в 2020 году.
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