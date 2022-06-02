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ЭКОНОМИКА РБ


ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НЕ ВИДЯТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ


17:49 02.06.2022

Логистические операторы не видят серьезных препятствий для экспорта белорусских товаров. Такое мнение высказали представители крупнейших белорусских и зарубежных логистических операторов в ходе практического семинара по вопросам экспортной логистики, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ).

Как сообщает пресс-служба БУТБ, в мероприятии в очном и онлайн-формате приняли участие РУП «Белтаможсервис», ГП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр, ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания» и ООО «Рузэкспедиция», а также около 30 брокерских компаний, сотрудничающих с БУТБ.

Наибольший интерес у участников семинара вызвали возможности и перспективы поставок белорусских товаров в страны Азии и в первую очередь в Китай с учетом дефицита контейнеров и недоступности большинства традиционных транспортных коридоров. По словам представителей логистических компаний, несмотря на определенные сложности, связанные с выстраиванием новых маршрутов доставки, серьезных препятствий для экспорта белорусской продукции в настоящее время нет.

В частности, китайским покупателям товары по-прежнему доставляются преимущественно железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути, однако из-за большого спроса на контейнеры подавать заявки на перевозку нужно заблаговременно – в среднем за 2 недели до планируемой перевозки. При этом, как отметил представитель китайского логистического оператора, они заинтересованы в максимальной загрузке поездов, следующих в КНР, и готовы рассмотреть любые предложения от белорусских экспортеров, в том числе по транспортировке товаров, реализованных на биржевых торгах: пиломатериалов, рапсового масла, мясомолочной продукции.

Помимо Китая, перспективными экспортными направлениями являются Турция и Иран. Так, на турецкий рынок белорусские товары идут через порт Новороссийска, а в Тегеран либо по железной дороге, либо через Астраханский порт. Указанные маршруты достаточно востребованы у отечественных компаний, стремящихся диверсифицировать экспортные поставки и закрепиться на новых рынках.

Таким образом, по мнению участников семинара, негативное влияние санкций в основном выразилось в увеличении сроков доставки и стоимости транспортно-логистических услуг. Тем не менее большинство компаний, занимающихся внешней торговлей, уже адаптировались к новым условиям, а для некоторых возникшие сложности стали стимулом для повышения эффективности своей деятельности. Кроме того, продолжается работа по выстраиванию альтернативных маршрутов и новых логистических цепочек, что способствует удешевлению экспортируемых товаров для конечных потребителей.
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