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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ВЫДАЛ В МАЕ ПОЧТИ 120 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
17:21 02.06.2022
УП «Белтехосмотр» за май 2022 года выдало 119 666 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 7,1% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (128 854 разрешения).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 100 361 разрешение (83,9% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-май 2022 г. разрешений составило 649 689.
Следует отметить, что в ближайшее время в полной мере заработают камеры фото- и видеофиксации правонарушений, которые будут фиксировать и передавать уполномоченным организациям информацию о транспортных средствах, не прошедших гостехосмотр. Новая система в прошлом году работала в тестовом режиме. В настоящее время начался новый этап, проводится активная работа по усовершенствованию этой системы, дорабатываются технические детали.
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