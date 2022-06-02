УП «Белтехосмотр» за май 2022 года выдало 119 666 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 7,1% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (128 854 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 100 361 разрешение (83,9% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-май 2022 г. разрешений составило 649 689.

Следует отметить, что в ближайшее время в полной мере заработают камеры фото- и видеофиксации правонарушений, которые будут фиксировать и передавать уполномоченным организациям информацию о транспортных средствах, не прошедших гостехосмотр. Новая система в прошлом году работала в тестовом режиме. В настоящее время начался новый этап, проводится активная работа по усовершенствованию этой системы, дорабатываются технические детали.