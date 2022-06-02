ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

16:58 02.06.2022 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июня 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br146,24 (ранее Br155,55), серебро - Br1,72 (ранее Br1,91), платина – Br75,98 (ранее Br75,72); палладий – Br163,32 (ранее Br187,12); родий – Br1195,32 (ранее Br1446,32), рутений - Br49,33 (ранее Br50,80); иридий – Br394,69 (ранее Br406,47) и осмий – Br31,57 (ранее Br32,52). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.