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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ НА 1%


16:09 02.06.2022

Число объявлений о продаже квартир в Минске в базе Realt продолжило расти: за неделю, с 23 по 30 мая 2022 года, оно увеличилось еще на 3% — c 14,2 тыс. до 14,6 тыс. По сравнению с прошлым понедельником цены на свои объекты снизили 4% продавцов, средний размер скидки составил $2000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился на 1% и составил $1242. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1312, что столько же, как и на прошлой неделе.

Число объявлений выросло по всем сегментам, в особенности у 1- и 2-комнатных квартир - на 5% и 3% соответственно. Основной рост пришелся на 2 района — Октябрьский и Партизанский. В остальных количество объявлений в базе либо практически не изменилось, либо показало снижение.

Средние цены квадратного метра снизились во всех типах квартир. Больше всего — у 1- и 4-комнатных.

В разрезе районов города чаще наблюдалось снижение средних цен «квадрата». Существеннее всего это произошло в Советском, Центральном и Октябрьском.
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