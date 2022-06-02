В Брестской области в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 151,3 млн человек, или 94,4% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 988,3 млн пассажиро-километров (96,8%). Ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 415 тыс. человек.

В общем объеме перевозок пассажиров наибольший объем (87,8%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт приходилось 10,6% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимал автобусный транспорт (90,3%), на городской электрический транспорт приходилось 5,8%.

Автобусами в 2021 году перевезено 132,9 млн человек, или 94,2% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 892,4 млн пассажиро-километров, или на 4% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 91,9%, пригородных – 7,5%, междугородных – 0,5%, международных – менее 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится почти 364 тыс. человек.

Городским электрическим транспортом в 2021 году перевезено 16,1 млн человек, или 91,2% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 57,8 млн пассажиро-километров, или на 8,8% меньше уровня прошлого года. Ежедневно услугами электрического транспорта пользовались более 44 тыс. пассажиров.

Внутренним водным транспортом в 2021 году перевезено 43,9 тыс. человек. Удельный вес перевозок пассажиров в городском сообщении (в объеме перевозок пассажиров этим видом транспорта) составил 98,9% и междугородном сообщении – 1,1%.