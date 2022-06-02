Пользователям сервиса «Виртуальная АТС» от А1 стали доступны новые функции - «Обратный звонок» и «История действий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «А1», с их помощью они смогут улучшить качество обслуживания своих клиентов и получить больше данных для анализа работы своих сотрудников.

Функция «Обратный звонок» позволяет абоненту в очереди колл-центра не дожидаться соединения, а сразу попросить оператора АТС перезвонить ему. Сделать это можно нажатием цифры «1» в процессе дозвона. После этого в течение 10 минут система будет искать первого же освободившегося сотрудника колл-центра и автоматически совершит вызов на телефон клиента с основного многоканального номера компании.

Для активации «Обратного звонка» пользователям услуги «Виртуальная АТС» нужно всего лишь выбрать соответствующую функцию в разделе «Колл-центр», перейдя на вкладку «Оповещения».

Кроме того, пользователям виртуального решения стала доступна возможность через свой личный кабинет просматривать историю действий. Система может отобразить все действия пользователей как за текущие сутки, так и за выбранный период.

«Виртуальная АТС» – решение для малого и среднего бизнеса, с помощью которого можно организовать офисную телефонную связь в облачной среде без покупки специального оборудования, в том числе и в условиях удаленного или выездного формата работы. Важным преимуществом решения является возможность его интеграции с популярными CRM-системами «Битрикс24» и amoCRM.