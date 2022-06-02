ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ИЗ БЕЛАРУСИ 33 ТОНН МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ


14:30 02.06.2022

Могилевские таможенники выявили факт незаконного вывоза из Беларуси 33 тонн мясной продукции при проведении специальных оперативных мероприятий в Климовичском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, вблизи белорусско-российской границы сотрудниками Могилевской таможни остановлено транспортное средство SCANIA. Водитель заявил, что в грузовом отсеке перемещается товар «рубец свежий» общим весом 20 тонн.

В результате проверки установлено, что продукция следует с использованием сопроводительных документов, в которых указаны недостоверные сведения о стоимости и весе товара. Фактический вес мясной продукции составил 33 тонны, что превышает допустимые нормы перевозки грузов по дорогам общего пользования, а стоимость – более 91 тыс. рублей – значительно выше заявленной.

При осмотре легкового автомобиля Mersedes, сопровождавшего груз, у водителя, который оказался фактическим владельцем товара и его отправителем, обнаружены и изъяты товарно-сопроводительные документы на другие поставки, а также недействительные документы для дальнейшего следования по территории Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель, сопровождавший груз привлечен к административной ответственности по статье 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров. В действиях виновного лица также усматриваются признаки противоправных действий, предусмотренные ст. 380 УК Республики Беларусь (подделка документов).

Кроме того, сотрудниками филиала транспортной инспекции по Могилевской области, перевозчик привлечен к административной ответственности по ст. 18.37 за нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
валюта курс
EUR 2.6673
USD 2.5810
RUB 4.1905
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7490 +0.0817
USD 2.5958 +0.0148
RUB 4.2245 +0.034
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7700
USD 2.5980 2.6090
RUB 3.3000 4.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0770
EUR/RUB 65.5000 81.0000
USD/RUB 62.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте