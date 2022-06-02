Могилевские таможенники выявили факт незаконного вывоза из Беларуси 33 тонн мясной продукции при проведении специальных оперативных мероприятий в Климовичском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, вблизи белорусско-российской границы сотрудниками Могилевской таможни остановлено транспортное средство SCANIA. Водитель заявил, что в грузовом отсеке перемещается товар «рубец свежий» общим весом 20 тонн.

В результате проверки установлено, что продукция следует с использованием сопроводительных документов, в которых указаны недостоверные сведения о стоимости и весе товара. Фактический вес мясной продукции составил 33 тонны, что превышает допустимые нормы перевозки грузов по дорогам общего пользования, а стоимость – более 91 тыс. рублей – значительно выше заявленной.

При осмотре легкового автомобиля Mersedes, сопровождавшего груз, у водителя, который оказался фактическим владельцем товара и его отправителем, обнаружены и изъяты товарно-сопроводительные документы на другие поставки, а также недействительные документы для дальнейшего следования по территории Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель, сопровождавший груз привлечен к административной ответственности по статье 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров. В действиях виновного лица также усматриваются признаки противоправных действий, предусмотренные ст. 380 УК Республики Беларусь (подделка документов).

Кроме того, сотрудниками филиала транспортной инспекции по Могилевской области, перевозчик привлечен к административной ответственности по ст. 18.37 за нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.