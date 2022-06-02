Международные специализированные выставки "БЕЛАГРО-2022", "БЕЛФЕРМА", "БЕЛПРОДУКТ", «ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники можно будет на новой площадке в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Участие в выставке примут 425 компаний, которые представят продукцию Беларуси, России, Германии, Китая, Польши.

Коллективные экспозиции сформировали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, все области республики.

Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия областей Российской Федерации: Пензенской, Липецкой, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Мурманской, Тульской, Оренбургской, Московской, Новосибирской; Республики Крым, Республики Адыгея, Республики Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край.

На площадях выставки будет демонстрироваться 220 единиц техники, используемой во всех отраслях сельского хозяйства.

Крупные экспозиционные блоки представят ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ-управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Гомсельмаш, ОАО «Амкодор», Республиканское объединение «Белагросервис», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Минский моторный завод», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Общая площадь выставки составит 27 тыс. м. кв.

Широко будет представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.

Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом; доильными установками различных модификаций; молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.

Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у маленьких посетителей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни», организованной ГО «Белводхоз».

В выставочном павильоне будет представлено современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» - оборудование для предприятий пищевой промышленности; «Белагро» - оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, и «Белпродукт. Пищевая индустрия» - продукты питания.

Крупнейшие белорусские производители представят широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Предприятия пищепрома порадуют посетителей выставки дегустациями своей продукции.

Отдельную экспозицию на открытой площадке сформировали производители овощной продукции: Агрокомбинат «Ждановичи», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Ляховичский консервный завод», ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» и другие. Посетители выставки получат возможность не только ознакомиться с новыми сортами овощей, выращенными в нашей стране, но и приобрести их.

BELARUS А3523і — первый белорусский беспилотный трактор представит на «Белагро-2022» ОАО «Минский тракторный завод». Трактор предназначен для выполнения сформированных оператором заданий, которые могут передаваться удаленно через сотовую связь или же на съемном носителе. Трактор оснащен дизельно-электрической (гибридной) силовой установкой мощностью 350 л. с. и электромеханической трансмиссией. В конструкции применена электромеханическая бесступенчатая трансмиссия, которая исключила прямую кинематическую связь дизельного двигателя с ведущими колесами, что позволило реализовать частоту вращения и момент в режиме максимальной топливной эффективности. Машина оснащена GPS-навигацией и системой точного земледелия компании Topcon. Применена инфраструктура высокоскоростной передачи данных посредством 5G-технологии компании ООО «Облачные технологии».

Состоится премьерный показ первого белорусского зерноуборочного комбайна с роторной схемой обмолота и сепарации GR700, полностью подготовленного к серийному производству с 2023 года. Егоразработчик – управляющая компания холдинга «Гомсельмаш». Предприятие продемонстрирует также новый гибридный комбайн GH800 и другую перспективную новинку – мобильное энергосредство MS450. Будут представлены модернизированные образцы серийных комбайнов для уборки зерновых культур и заготовки кормов. Дополнят масштабную экспозицию последние разработки «ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ОАО ««Лидагропроммаш», входящих в структуру холдинга «Гомсельмаш». Свою продукцию выставит и его стратегический российский партнер АО «Брянсксельмаш».

Программа выставки наполнена В2В встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

В дни выставки пройдут всенародный дегустационный Конкурс «Чемпион вкуса», Конкурс «Залаты Келiх», «Конкурс на лучшую племенную корову», Конкурс «Лучшая племенная лошадь», Конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия.

Флагман комбайностроения холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» намерен удивить посетителей выставки не только масштабной экспозицией техники, включающей сразу несколько новинок, но и насыщенной культурной и развлекательной программой. Ее самой зрелищной частью обещает стать экстремальное шоу по буксировке зерноуборочного комбайна GS5, который не может не впечатлить своими габаритами. Так, масса тяжеловесной машины составляет 10 700 килограммов, длина – более 7,6 метров, ширина по шинам – порядка 3,6 метров. В выполнении сложнейшего трюка примут участие профессиональные тяжелоатлеты из Гомеля, а также любители железного спорта, представляющие трудовой коллектив холдинга «Гомсельмаш».

Не останется без внимания посетителей «Торговый городок», который будет представлять собой своеобразную выставку достижений пищевой промышленности и ярмарку-продажу продуктов питания. Гости торгового городка «Белагро-2022» смогут приобрести лучшие продукты, выпускаемые отечественными предприятиями пищевой промышленности.