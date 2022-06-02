ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ХОСТИНГ И РЕГИСТРАЦИЮ ДОМЕНОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ КАРТАМИ «МИР»


13:12 02.06.2022

Хостинг-провайдер HostFly.by добавил карты платежной системы «Мир» в список инструментов, которые доступны клиентам при оплате хостинга и регистрации доменных имен в Беларуси.

Таким образом, владельцы карт «Мир» могут свободно оплачивать услуги белорусского провайдера используя российскую национальную платежную систему.

Кроме карт системы «Мир», хостинг-провайдер HostFly.by принимает к оплате международные платежные карты Visa и Mastercard. Клиентам компании также доступна оплата через цифровые платформы Apple и Google Pay.

«Расширение платежного инструментария картами «Мир» позволяет решить вопрос максимальной доступности наших услуг. Мы стремимся предоставить клиентам все возможные инструменты для удобной оплаты независимо от того, в какой стране они находятся», - отметил руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Среди клиентов HostFly.by жители практически всех стран мира, включая Россию.

«Мы отмечаем постоянный интерес к регистрации доменных имен в зоне .BY и БЕЛ не только в Беларуси, но и в других странах. Кроме этого, отдельные зарубежные и российские заказчики заинтересованы в том, чтобы размещать свои сервисы и интернет-проекты на серверах нашей компании. Сегодня мы обслуживаем ряд крупных локальных и международных проектов» - добавил Александр Хмыль.

Оплата услуг HostFly.by картами «Мир» реализована при поддержке платежной платформы BePaid.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
валюта курс
EUR 2.6673
USD 2.5810
RUB 4.1905
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7490 +0.0817
USD 2.5958 +0.0148
RUB 4.2245 +0.034
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7700
USD 2.5980 2.6090
RUB 3.3000 4.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0770
EUR/RUB 65.5000 81.0000
USD/RUB 62.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте