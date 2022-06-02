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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ХОСТИНГ И РЕГИСТРАЦИЮ ДОМЕНОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ КАРТАМИ «МИР»
13:12 02.06.2022
Хостинг-провайдер HostFly.by добавил карты платежной системы «Мир» в список инструментов, которые доступны клиентам при оплате хостинга и регистрации доменных имен в Беларуси.
Таким образом, владельцы карт «Мир» могут свободно оплачивать услуги белорусского провайдера используя российскую национальную платежную систему.
Кроме карт системы «Мир», хостинг-провайдер HostFly.by принимает к оплате международные платежные карты Visa и Mastercard. Клиентам компании также доступна оплата через цифровые платформы Apple и Google Pay.
«Расширение платежного инструментария картами «Мир» позволяет решить вопрос максимальной доступности наших услуг. Мы стремимся предоставить клиентам все возможные инструменты для удобной оплаты независимо от того, в какой стране они находятся», - отметил руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
Среди клиентов HostFly.by жители практически всех стран мира, включая Россию.
«Мы отмечаем постоянный интерес к регистрации доменных имен в зоне .BY и БЕЛ не только в Беларуси, но и в других странах. Кроме этого, отдельные зарубежные и российские заказчики заинтересованы в том, чтобы размещать свои сервисы и интернет-проекты на серверах нашей компании. Сегодня мы обслуживаем ряд крупных локальных и международных проектов» - добавил Александр Хмыль.
Оплата услуг HostFly.by картами «Мир» реализована при поддержке платежной платформы BePaid.
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