В Минской области в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 107,3 млн человек, или 97,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 1317,5 млн пассажиро-километров (98,7%).

В общем объеме перевозок пассажиров 95,6% перевезено автобусным транспортом. Доля пассажирооборота автобусного транспорта составила 93,1%.

Автобусами в 2021 году перевезено 102,7 млн человек, или 96,7% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 1226,7 млн пассажиро-километров, или на 2,6% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 86,3%, пригородных – 12,2%, междугородных – 1,5%. Ежедневно автобусами перевозится почти 281,3 тыс. человек.