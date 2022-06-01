|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕЗ 107,3 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2021 ГОДУ
13:03 02.06.2022
В Минской области в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 107,3 млн человек, или 97,3% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 1317,5 млн пассажиро-километров (98,7%).
В общем объеме перевозок пассажиров 95,6% перевезено автобусным транспортом. Доля пассажирооборота автобусного транспорта составила 93,1%.
Автобусами в 2021 году перевезено 102,7 млн человек, или 96,7% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 1226,7 млн пассажиро-километров, или на 2,6% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 86,3%, пригородных – 12,2%, междугородных – 1,5%. Ежедневно автобусами перевозится почти 281,3 тыс. человек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2022
Курсы в банках
на 02.06.2022
Конвертация в банках
на 02.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте