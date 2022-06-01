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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В БЕЛАРУСИ


12:46 02.06.2022

Власти Беларуси планируют ввести экологический налог за захоронение отходов потребления. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия — начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Беларуси Максим Тарасов во время прямой телефонной линии в ИД «Беларусь сегодня».

«По имеющейся информации, Министерством жилищно-коммунального хозяйства предложено ввести экологический налог за захоронение отходов потребления. Сейчас он существует только за захоронение отходов производства», - сказал Тарасов, слова которого приводятся на сайте Минприроды.

По его словам, в случае введения предложенного налога все средства пустят на совершенствование системы обращения с отходами, то есть на строительство современных объектов и производств по их использованию с целью максимального вовлечения в хозяйственный и гражданский оборот.

«Планируется, что эта сумма составит примерно 60 миллионов рублей ежегодно. На одно домовладение, к примеру двухкомнатную квартиру с 3 жильцами, — около 5 рублей», - рассказал Тарасов.

В настоящее время в Беларуси работают восемь мусороперерабатывающих заводов и 84 линии сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Их общая мощность — около 1,05 млн т, что позволяет сортировать около 33% от объема сбора ТКО в смешанном виде.

По информации Максима Тарасова, в Беларуси планируется построить еще около 30 современных объектов по сортировке.

«Сейчас три таких региональных объекта строят для Барановичского, Оршанского и Бобруйского районов. В Витебске в прошлом году ввели в эксплуатацию мусоросортировочный завод с производительностью примерно 100 тысяч тонн в год. На завершающей стадии — строительство второй очереди мусоросортировочного завода в Гродно. Там предусмотрено производство из коммунальных отходов RDF-топлива для цементной промышленности. Ожидается завершение строительства во второй половине этого года», - отметил чиновник.
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