В Беларуси по отдельным товарам наблюдается дальнейший рост цен, некоторые позиции снизились почти на 50%. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), подводя итоги проведения очередного ценового мониторинга на товары.

«На сегодня по многим позициям цены стали значительно меньше. Например, в мае снижение стоимости синтетических моющих средств, зубной пасты составило от 4% до 50% от средних показателей марта. Вместе с тем, несмотря на принятые меры, все еще остаются отдельные вопросы по этой группе товаров. И в целом, несмотря на укрепление курса национальной валюты, стоимость анализируемого набора товаров личной гигиены, бытовой химии за период с февраля по май 2022 выросла на 25%», - отметили в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзы также продолжают проводить мониторинг стоимости продуктов, которые пользуются повышенным спросом у населения.

«Мы постоянно следим за тем, что происходит на потребительском рынке. И видим, что ситуация может меняться чуть ли не каждый день. Это, безусловно, связано со многими обстоятельствами – ограничительными мерами, введенными против нашей страны, мировом ростом цен на различные услуги, логистическими сложностями и другое. Но какие бы причины ни были, цены должны быть доступны для населения. На горячую линию Федерации профсоюзов продолжают поступать обращения от людей о завышении цен, также обращают внимание наших специалистов на качество и наличие той или иной продукции на прилавках. Каждый сигнал мы стараемся оперативно проверять. В мае профсоюзные специалисты зафиксировали рост на определенные товары. Например, по отношению к февралю на более чем на 12% подорожали крупы, цены на каши для детского и диетического питания выросли на 25%, на макароны – свыше 18%, растительное масло и мука выросли на 15%. Вместе с тем на прежнем уровне сохранились цены на молочную продукцию, свинину на кости и на куриное мясо», – рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов.

К слову, специалисты не только фиксируют стоимость, но и анализируют полученные данные, исходя из различных факторов – повышенный спрос на определенные товары, уровень заработной платы, колебания курса валют, экономические вызовы и др.

Напомним, в апреле текущего года национальный профцентр обратил особое внимание на стоимость непродовольственных товаров. Профсоюзный анализ показал, что с начала весны рост цен на некоторые предметы личной гигиены, бытовой химии и других импортных товаров доходил до 80%. В этой ситуации профсоюзы подчеркнули, что такое повышение стоимости товаров значительно превышало рост курса валют и фактически не имело под собой никаких объективных факторов, и призвали участников рынка отказаться от спекулятивных подходов.

На эту же проблему обращало внимание и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В апреле текущего года был прият ряд нормативных правовых актов по вопросам, связанным с регулированием цен на потребительском рынке, установлены ограничения для производителей, определены предельные максимальные оптовые и торговые надбавки и другие меры. Также прошли встречи регулятора с импортерами, определены подходы, которые бы устроили всех участников рынка.