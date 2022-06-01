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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» 2 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
13:37 01.06.2022
На базе бизнес-центра СЭЗ «Гомель-Ратон» 2 июня 2022 года состоится диалоговая площадка «Производственная кооперация и импортозамещение - новые возможности для бизнеса» с участием главы Гомельской области Ивана Крупко.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», на обсуждение будут вынесены вопросы импортозамещения и создания кооперационных цепочек между крупными предприятиями региона и средним и малым бизнесом.
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