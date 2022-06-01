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ЭКОНОМИКА РБ
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПОЖАРНОГО ДЕПО
13:10 01.06.2022
В квартале Одинцова-Скрипникова-Мазурова во Фрунзенском районе строится новое пожарное депо. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Согласно информации, пожарное депо включает трехэтажную административную часть, гараж-стоянку на шесть машин, учебно-тренировочную башню, трансформаторную подстанцию, открытую и закрытую спортивные площадки.
СУ-711 стройтреста № 7 заехало на площадку в ноябре прошлого года, а уже к концу этого предстоит ввести объект в эксплуатацию. В настоящее время на строительстве комплекса для пожарных-спасателей трудятся 110 человек. Ведутся монолитные, каменные, штукатурные работы, прокладываются наружные сети, частично выполняется благоустройство.
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