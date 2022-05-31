ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в июне 2022 года будет проводить дополнительные торговые сессии лесоматериалами круглыми на внутренний рынок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, дополнительные торговые сессии по продаже на внутреннем рынке древесины в заготовленном виде без целевого назначения будут проходить по вторникам в 10.00 (7, 14 и 21 июня).

Ранее назначенные торговые сессии лесоматериалами круглыми на внутренний рынок по вторникам на 10.00 будут проводиться в 14.30.