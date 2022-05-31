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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ В ИЮНЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ДРЕВЕСИНЫ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
12:23 01.06.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в июне 2022 года будет проводить дополнительные торговые сессии лесоматериалами круглыми на внутренний рынок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, дополнительные торговые сессии по продаже на внутреннем рынке древесины в заготовленном виде без целевого назначения будут проходить по вторникам в 10.00 (7, 14 и 21 июня).
Ранее назначенные торговые сессии лесоматериалами круглыми на внутренний рынок по вторникам на 10.00 будут проводиться в 14.30.
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