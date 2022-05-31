ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КРИНИЦА» ПРОЙДЕТ 8 ИЮНЯ

12:01 01.06.2022 8 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Криница». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет о передаче Минскому заводу игристых вин полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криница». Наблюдательный совет должен утвердить условия договора с управляющей организацией. В итоге на собрании планируется подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криница» открытому акционерному обществу «Минский завод игристых вин».