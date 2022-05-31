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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КРИНИЦА» ПРОЙДЕТ 8 ИЮНЯ
12:01 01.06.2022
8 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Криница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет о передаче Минскому заводу игристых вин полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криница».
Наблюдательный совет должен утвердить условия договора с управляющей организацией.
В итоге на собрании планируется подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криница» открытому акционерному обществу «Минский завод игристых вин».
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