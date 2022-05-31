Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2022 года 630,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за четыре месяца 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2022 года страховые взносы составили 426,6 млн рублей, что на 11,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2022 года – 204,1 млн рублей, что на 18,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,6% (за январь-апрель 2021 года – 69,1%).

За январь-апрель 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 391,7 млн рублей, что на 55,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2022 года составил 62,1% (за январь-апрель 2021 года – 56,0%).