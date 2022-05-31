Абитуриенты БГУ смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это пилотная инициатива касается пока только двух групп специальностей математического и физического профилей и будет доступна благодаря обновленному функционалу личного кабинета абитуриента. Такое нововведение увеличивает шансы абитуриента стать студентом ведущего вуза страны.

К первой группе относятся факультеты прикладной математики и информатики, механико-математический и Совместный институт БГУ и Даляньского политехнического университета. Вторую группу составили специальности факультетов радиофизики и компьютерных технологий, физического, Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова и Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета. При электронной подаче документов поступающий указывает приоритетные для него специальности выбранной группы факультетов. Если абитуриент не проходит на специальность выбранного факультета, то автоматизированная система предложит ему следующую специальность из его списка приоритетов. Если это специальность другого факультета, то документы будут перенаправлены сотрудниками технического секретариата при условии, что выбор проходит в рамках одной группы, и абитуриенту не придется «вручную» их перенаправлять в секретариат других факультетов.

Напомним, личный кабинет абитуриента позволяет подать документы в электронном виде, заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. Личный кабинет позволяет на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

Кабинет начнет работать с 15 июня.

Также среди нововведений приемной кампании этого года отметим открытие в БГУ новых специальностей междисциплинарного характера. Это «геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» на факультете географии и геоинформатики, «биоинженерия и биоинформатика» на биологическом факультете, а также новое направление «дизайн (костюма и тканей)» специальности «дизайн» на факультете социокультурных коммуникаций.