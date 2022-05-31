В рыболовных угодьях Беларуси с 31 мая по 1 июля устанавливается запрет на лов сома обыкновенного.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском обществе охотников и рыболовов, в Брестской и Гомельской областях запрет на его лов действует с 19 мая по 20 июня. В случае непреднамеренного вылова сома, рыбу необходимо отпустить.

Решение о запрете на лов сома обыкновенного принято с целью сохранения его популяции и создания благоприятных условий для его нереста.

Запрет на лов сома в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида. Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны.

Напомним, что в рыболовных угодьях Витебской области продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы по 8 июня, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений, кроме перечисленных в абзаце седьмом подпункта 109.3 пункта 109 Правил, а также промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в местах и на условиях, ежегодно определяемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.