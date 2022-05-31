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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОЙДЕТ 1 ИЮНЯ В АГЕНТСТВАХ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
09:38 01.06.2022
Единый день бесплатных консультаций пройдет 1 июня в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты будут оказывать консультирование гражданам, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.
Перечень тем, по которым можно обратиться за консультацией, широк. Это вопросы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в том числе госрегистрации предприятия как имущественного комплекса; технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества; независимой оценки (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности) и экспертизы независимости оценки.
Специалисты проконсультируют по вопросам кадастровой оценки земель, земельных участков, порядку предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является агентство. Речь идет о регистрах недвижимости, стоимости земель, земельных участков, реестрах характеристик недвижимого имущества, адресов, цен на земельные участки, оценщиков, едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц.
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