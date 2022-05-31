Единый день бесплатных консультаций пройдет 1 июня в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты будут оказывать консультирование гражданам, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Перечень тем, по которым можно обратиться за консультацией, широк. Это вопросы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в том числе госрегистрации предприятия как имущественного комплекса; технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества; независимой оценки (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности) и экспертизы независимости оценки.

Специалисты проконсультируют по вопросам кадастровой оценки земель, земельных участков, порядку предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является агентство. Речь идет о регистрах недвижимости, стоимости земель, земельных участков, реестрах характеристик недвижимого имущества, адресов, цен на земельные участки, оценщиков, едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц.