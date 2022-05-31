ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОЙДЕТ 1 ИЮНЯ В АГЕНТСТВАХ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ


09:38 01.06.2022

Единый день бесплатных консультаций пройдет 1 июня в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты будут оказывать консультирование гражданам, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Перечень тем, по которым можно обратиться за консультацией, широк. Это вопросы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в том числе госрегистрации предприятия как имущественного комплекса; технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества; независимой оценки (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности) и экспертизы независимости оценки.

Специалисты проконсультируют по вопросам кадастровой оценки земель, земельных участков, порядку предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является агентство. Речь идет о регистрах недвижимости, стоимости земель, земельных участков, реестрах характеристик недвижимого имущества, адресов, цен на земельные участки, оценщиков, едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
валюта курс
EUR 2.6440
USD 2.5765
RUB 4.1625
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6440 -0.0424
USD 2.5765 -0.0119
RUB 4.1625 +0.1005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7150 2.7000
USD 2.5720 2.5970
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0770
EUR/RUB 65.5000 83.0000
USD/RUB 62.1000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте