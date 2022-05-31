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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛ 0,1 МЛРД РУБЛЕЙ


09:24 01.06.2022

Дефицит республиканского бюджета за январь-апрель 2022 года составил 0,1 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора госуправления за январь-апрель 2022 года составили 23,2 млрд рублей, или 34,3% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,8 млрд рублей, или 31,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд рублей, или 31,7%. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд рублей, или 40,0%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,1 млрд рублей, или 23,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета 9,7 млрд рублей, или 33,9% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,0 млрд рублей, или 32,4% утвержденного годового плана.

На 1 мая 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 316,9 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года составили 22,2 млрд рублей, или 30,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,0 млрд рублей (26,8%), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд рублей (36,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд рублей (30,3%). Расходы республиканского бюджета составили 9,8 млрд рублей, или 29,9% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения 6,8 млрд рублей, или 32,2% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года сложился в сумме 1,0 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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