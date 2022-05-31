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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 7,8 МЛН РУБЛЕЙ


18:32 31.05.2022

За январь-март 2022 года налоговыми органами Могилевской области было направлено 652 уведомления на добровольную уплату налогов, из них 471 – в адрес организаций, 181 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 7,8 млн рублей, в том числе организациями – 7,4 млн рублей и 0,4 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, на 4 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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