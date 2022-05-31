В Международный день защиты детей адвокаты и нотариусы примут участие в акции по бесплатному консультированию граждан.

Как сообщает Национальный правовой портал, 1 июня бесплатную правовую помощь многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, окажут: с 9.00 до 18.00 – адвокаты во всех территориальных коллегиях; с 9.00 до 13.00 – руководство Белорусской республиканской и территориальных коллегий адвокатов (график проведения консультаций здесь).

К акции также присоединятся нотариусы.

По информации Белорусской нотариальной палаты, 1 июня в течение рабочего дня семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса:

при личном обращении в любую нотариальную контору или нотариальное бюро города Минска;

как при личном обращении, так и по телефону в нотариальных конторах и нотариальных бюро Минской области (позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации).

С 10.00 до 16.00 часов все желающие смогут проконсультироваться по телефону +375 152-62-60-87 у нотариуса Гродненского нотариального округа Светланы Мазолевской.

С 10:00 до 12:00 прямую линию в редакции газеты «Вечерний Гомель» проведет заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Оксана Колеснева.

Вопросы можно задать по телефону +375 29-672-8920 или прислать на электронный адрес: с пометкой «прямая линия».

Нотариусы Брестского нотариального округа также проконсультируют всех заинтересованных в формате прямых линий: с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (01632) 2-15-85 Андрей Репиха, заведующий нотариальной конторой Пружанского района; с 13.00 до 16.00 по телефону 8 (01655) 6-28-47 Николай Певец, заведующий нотариальной конторой Столинского района.