ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АДВОКАТЫ И НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 1 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН


18:24 31.05.2022

В Международный день защиты детей адвокаты и нотариусы примут участие в акции по бесплатному консультированию граждан.

Как сообщает Национальный правовой портал, 1 июня бесплатную правовую помощь многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, окажут: с 9.00 до 18.00 – адвокаты во всех территориальных коллегиях; с 9.00 до 13.00 – руководство Белорусской республиканской и территориальных коллегий адвокатов (график проведения консультаций здесь).

К акции также присоединятся нотариусы.

По информации Белорусской нотариальной палаты, 1 июня в течение рабочего дня семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса:

при личном обращении в любую нотариальную контору или нотариальное бюро города Минска;

как при личном обращении, так и по телефону в нотариальных конторах и нотариальных бюро Минской области (позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации).

С 10.00 до 16.00 часов все желающие смогут проконсультироваться по телефону +375 152-62-60-87 у нотариуса Гродненского нотариального округа Светланы Мазолевской.

С 10:00 до 12:00 прямую линию в редакции газеты «Вечерний Гомель» проведет заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Оксана Колеснева.

Вопросы можно задать по телефону +375 29-672-8920 или прислать на электронный адрес: с пометкой «прямая линия».

Нотариусы Брестского нотариального округа также проконсультируют всех заинтересованных в формате прямых линий: с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (01632) 2-15-85 Андрей Репиха, заведующий нотариальной конторой Пружанского района; с 13.00 до 16.00 по телефону 8 (01655) 6-28-47 Николай Певец, заведующий нотариальной конторой Столинского района.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
валюта курс
EUR 2.6864
USD 2.5884
RUB 4.0620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6440 -0.0424
USD 2.5765 -0.0119
RUB 4.1625 +0.1005
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7200
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0730
EUR/RUB 66.5000 80.0000
USD/RUB 62.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте