Граждане Российской Федерации, следуя на легковом автомобиле из Польши, намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 250 кг различных товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункте пропуска «Берестовица» россияне проследовали по «красному» коридору. Один из них подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал легковой автомобиль марки Renault, с целью оформления временного ввоза на транспортное средство. Иные товары, подлежащие обязательному декларированию, по его словам, у них отсутствовали.

При осмотре в салоне и в багажном отделении автомобиля гродненские таможенники обнаружили порядка 260 единиц различных товаров: от шоколада и витамин, до профессиональной фототехники и квадрокоптера на общую сумму более 142 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней в отношении физических лиц начат административный процесс по ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% стоимости незадекларированного товара.