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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 45,8 МЛН РУБЛЕЙ
17:49 31.05.2022
45,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики в январе-апреле 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,4%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24,2 тыс. (57,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,5 тыс. (35,4% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,7 тыс. (70,8%).
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