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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17 ИЮНЯ


16:53 31.05.2022

День электротранспорта пройдет в Минске 17 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, ко Дню электротранспорта на площадке у Национальной библиотеки развернется выставка. На ней будут представлены легковые и грузовые электромобили, а также элементы компонентной базы для электротранспорта. Традиционно здесь можно будет увидеть новые образцы белорусских электробусов, познакомиться с последними разработками ученых в сфере производства авто на электрической тяге.

Важной частью экспозиции выставки станут популярные на внутреннем рынке модели электромобилей, которые презентуют компании-импортеры. Посетители также смогут узнать о расширении сети зарядных станций для электротранспорта.

В выставке примут участие BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-Белорусского Индустриального парка «Великий камень», ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, ООО «МотоВелоЗавод», СЗАО «БЕЛДЖИ», компании Green cars, Tesla club, Electro car, Hello, Autocom и другие.

В программу мероприятия войдут выступления моноколесистов и заезды на электросамокатах. Будут организованы конкурсы и розыгрыши.

День электротранспорта проводится ежегодно для популяризации электромобилей как экологически чистого вида транспорта. Новые возможности для развития электродвижения в нашей стране открывает Белорусская атомная станция.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики совместно с Китайско-белорусским Индустриальным парком «Великий камень» при содействии Мингорисполкома.
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