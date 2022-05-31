|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17 ИЮНЯ
16:53 31.05.2022
День электротранспорта пройдет в Минске 17 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, ко Дню электротранспорта на площадке у Национальной библиотеки развернется выставка. На ней будут представлены легковые и грузовые электромобили, а также элементы компонентной базы для электротранспорта. Традиционно здесь можно будет увидеть новые образцы белорусских электробусов, познакомиться с последними разработками ученых в сфере производства авто на электрической тяге.
Важной частью экспозиции выставки станут популярные на внутреннем рынке модели электромобилей, которые презентуют компании-импортеры. Посетители также смогут узнать о расширении сети зарядных станций для электротранспорта.
В выставке примут участие BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-Белорусского Индустриального парка «Великий камень», ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, ООО «МотоВелоЗавод», СЗАО «БЕЛДЖИ», компании Green cars, Tesla club, Electro car, Hello, Autocom и другие.
В программу мероприятия войдут выступления моноколесистов и заезды на электросамокатах. Будут организованы конкурсы и розыгрыши.
День электротранспорта проводится ежегодно для популяризации электромобилей как экологически чистого вида транспорта. Новые возможности для развития электродвижения в нашей стране открывает Белорусская атомная станция.
Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики совместно с Китайско-белорусским Индустриальным парком «Великий камень» при содействии Мингорисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
Курсы в банках
на 31.05.2022
Конвертация в банках
на 31.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте