В Гомельской области завершен сев яровых культур: посеяно 105% от задания. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству Дмитрий Петрожицкий.

На утро 31 мая кукурузы посеяно на 87% отведенных площадей.

«При этом сев на зерно выполнен в плановом объеме, - уточнил Дмитрий Петроицкий. – За неделю темпы сева кукурузы нарастили в Ветковском и Калинковичском районах».

Дождливая погода спровоцировала рост сорняков. Поэтому на первый план выходят работы по химической защите растений. Химпрополка яровых колосовых проведена на 75% площадей.

«Необходимо подтянуть эти работы в Кормянском, Буда-Кошелевском и Рогачевском районах», - указал председатель облсельхозпрода.

Работы по химпрополке посевов кукурузы выполнены на 15% площадей.

«У нас все тендеры по закупке гербицидов, пестицидов состоялись. Техника, топливо в полном объеме. Подключайте агросервисы, ловите погоду. Защита растений должны быть проведена в агротехнические сроки», - потребовал глава Гомельской области Иван Крупко.