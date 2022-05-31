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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕН СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
16:30 31.05.2022
В Гомельской области завершен сев яровых культур: посеяно 105% от задания. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству Дмитрий Петрожицкий.
На утро 31 мая кукурузы посеяно на 87% отведенных площадей.
«При этом сев на зерно выполнен в плановом объеме, - уточнил Дмитрий Петроицкий. – За неделю темпы сева кукурузы нарастили в Ветковском и Калинковичском районах».
Дождливая погода спровоцировала рост сорняков. Поэтому на первый план выходят работы по химической защите растений. Химпрополка яровых колосовых проведена на 75% площадей.
«Необходимо подтянуть эти работы в Кормянском, Буда-Кошелевском и Рогачевском районах», - указал председатель облсельхозпрода.
Работы по химпрополке посевов кукурузы выполнены на 15% площадей.
«У нас все тендеры по закупке гербицидов, пестицидов состоялись. Техника, топливо в полном объеме. Подключайте агросервисы, ловите погоду. Защита растений должны быть проведена в агротехнические сроки», - потребовал глава Гомельской области Иван Крупко.
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