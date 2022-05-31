В БГУ объявлен набор в магистратуру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первым примет документы у абитуриентов Институт бизнеса (ИБ) БГУ. Здесь кампания пройдет с 1 июня по 24 августа.

На все остальные факультеты документы примут с 27 июня по 5 июля.

В конкурсе на поступление для получения высшего образования II ступени могут принимать участие лица, получившие высшее образование I ступени, подтвержденное соответствующим документом об образовании.

Вступительные испытания организуют с 7 по 8 июля, в ИБ БГУ – с 25 по 30 августа.

Сроки обучения по специальностям магистратуры БГУ: в очной (дневной) форме обучения – 1 год; 1 год и 8 месяцев; 2 года; в очной (вечерней) и заочной формах обучения – 1,5 года и 2 года.

В 2022 году в БГУ планируется прием по 50 специальностям, в рамках которых будет осуществляться подготовка по 82 профилизациям. Разработаны 33 учебных плана на английском языке, из которых по 23 обучение было организовано в 2021-2022 учебном году.

Специальности и профилизации в БГУ постоянно актуализируются. С 2022–2023 учебного года открыт набор на новую специальность «ядерная и радиационная безопасность» с профилизацией «радиационная защита и культура ядерной безопасности» на химическом факультете. На биологическом факультете подготовка магистрантов будет осуществляться по специальности «биоинформатика» с профилизацией «фундаментальная и прикладная биоинформатика», на факультете географии и геоинформатики – по специальности «землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика» с профилизацией «геоматика».

На факультете международных отношений подготовка магистрантов пройдет по новым профилизациям «глобальные тренды Современного Китая» и «таможенное регулирование в международных экономических отношениях», на факультете философии и социальных наук – «социальное проектирование и управление социальными процессами», на экономическом факультете – «международная политическая экономия», на юридическом факультете – «государственное управление информационным пространством. Правовое регулирование отношений в сети Интернет и защиты персональных данных», на кафедре педагогики и проблем развития образования – «кросс-культурное образование».

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция в 2022-2023 учебном году открывает подготовку в магистратуре по специальности «теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» и профилизации «Методика преподавания китайского языка в учреждениях образования».

Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени, порядок приема в магистратуру БГУ на 2022 год, перечень специальностей, по которым планируется обучение, размещены на официальном сайте БГУ в разделе «Образование» – «Высшее образование» – «Магистратура».