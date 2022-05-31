В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-апрель 2022 года поступило 963,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 266,7 млн рублей, местные бюджеты – 696,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (27,4%, или 263,6 млн рублей), подоходного налога 25,8%, или 248,1 млн рублей), налога на прибыль (14,0%, или 134,7 млн рублей), налога на добавленную стоимость (10,8%, или 104,0 млн рублей).

В общей сумме поступлений 94,3%, или 908,4 млн рублей, составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 36,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 18,0 млн рублей, что составляет, 3,8% и 1,9% поступлений соответственно.